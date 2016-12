Pro7 MAXX 14:50 bis 15:15 Trickserie Detektiv Conan Die Mumie im Wald (1) J 1996 Merken Ran und Conan sind von Sonoco in das Wochenendhaus im Wald eingeladen. Dort sind noch vier ehemalige Universitätskommilitonen von Ayako eingeladen. Masao, Hiroki, Ryoichi und Chikako. Schon als sie aufs Haus zukommen, sehen Ran und Conan eine eigenartige Figur, ähnlich einer Mumie. In der Nacht wird Chikako von der Freundesclique ermordet und zerstückelt im Wald gefunden. Nun bricht Panik aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Detective Conan Altersempfehlung: ab 6