Drama Meine Heimat Afrika D 2009 Die Nachricht vom Tod ihres Vaters, der gerade in Namibia beigesetzt wurde, stellt Hanna Edlingers (Christine Neubauer) Leben auf den Kopf. Bislang lebte sie im Glauben, ihr Vater sei gestorben, als sie drei Jahre alt war. Auf den Spuren ihrer Vergangenheit reist Hanna mit ihrem Mann Andreas (Bernhard Schir), einem aufstrebenden Münchener Anwalt, in die namibische Gründerstadt Lüderitz. Im Büro des Anwalts Lawrence Javibi (Arms Seutloali), der die Erbschaft regelt, erlebt sie gleich die nächste Überraschung: Hanna hat eine Halbschwester, von der sie nichts wusste. Doch Sumah (Dennenesch Zoudé) begegnet ihr zurückhaltend und misstrauisch. Sie befürchtet, dass Hanna ihr das gemeinsame Erbe streitig machen will. Den beiden Halbschwestern wurde zu gleichen Teilen ein Stück Land namens Kolmanskop vermacht, auf dem sich Ruinen und eine stillgelegte Diamantmiene befinden. Der Investor Ron Lehndorf (Michael Roll) plant hier ein luxuriöses Ferien-Ressort und bietet den Halbschwestern stolze 200.000 Euro. Doch Hanna zögert mit dem Verkauf. Sie hat auf dem Grundstück ihr Geburtshaus wiedererkannt und will mehr über ihre Vergangenheit erfahren. Warum nur hat ihr Vater sich nie bei ihr gemeldet? Als sich herausstellt, dass ihr Mann Andreas in dieser Angelegenheit eine zwiespältige Rolle spielte, spitzt sich die bereits seit Längerem schwellende Ehekrise zu. Hanna macht Bekanntschaft mit dem Einheimischen Moses (Chris April) vom Stamm der Nama. Für dessen Volk ist der Hügel von Kolmanskop eine heilige Kultstätte. Nun beginnt sie, das Lebenswerk ihres Vaters zu verstehen: Er steckte all sein Geld in das verwüstete Land, um es für die Nama zu erhalten, für die es von unschätzbarem Wert ist. Christine Neubauer spielt in diesem spannenden Familien- und Abenteuerdrama eine Frau auf den Spuren ihrer afrikanischen Heimat. An ihrer Seite sind Bernhard Schir, Dennenesch Zoudé und Michael Roll zu sehen. Erhard Riedlsperger verfilmte die bewegende Geschichte aus der Feder des Autorenduos Susanne Beck und Thomas Eifler, das sich mit dem Buch zu "Margarete Steiff" einen Namen machte. Schauplätze sind die beeindruckende namibische Gründerstadt Lüderitz sowie die Geisterstadt von Kolmanskop, die noch aus der deutschen Kolonialzeit stammt. Schauspieler: Christine Neubauer (Hanna Edlinger) Bernhard Schir (Andreas Edlinger) Dennenesch Zoudé (Sumah Engel) Michael Roll (Ron Lehndorf) Mpho Nokubeka (Sem) Chris April (Moses) Hein Poole (Victor) Originaltitel: Meine Heimat Afrika Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Susanne Beck, Thomas Eifler Kamera: Frank Brühne Musik: Iwan Pasuchin Altersempfehlung: ab 6