SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen So ein Zirkus D 1996 2016-12-21 03:15 In Schliersee wartet viel Arbeit Valentin: Pater Tobias wurde in der Kirche überfallen, eine wertvolle Madonna geklaut und bei Bode ist die ganze Bildersammlung verschwunden. Hinzu kommen Probleme mit Sandra, während Valentin auf Rügen war, hat sie sich verändert. Auf dem Aiblinger-Hof hat Petersen einen Zirkus eingeladen, den Winter dort zu verbringen. Es sind sehr nette Leute, aber Valentins Kollegen Kober und Detektiv Haberl sind überzeugt, unter ihnen die Täter zu finden ... Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Max Volkert Martens (Christian Bode) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Hans Brenner (Haberl) Ingrid van Bergen (Laura Palletti) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Winfried Hübner (Polizeimeister Kober) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Wolfgang Simon Musik: Günther Fischer