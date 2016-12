SAT.1 Emotions 15:05 bis 15:30 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 131 D 2005 16:9 Merken Lisa verbringt mit Jürgen eine romantische Nacht am See. Während sie das zum Anlass nimmt, sich in ihre neue Verliebtheit hineinzusteigern, empfindet Jürgen alles als absolut unbefriedigend ... Zähneknirschend muss Hugo mit ansehen, wie sich der Beau Jorgos an Britta heranschmeißt und sie mit ihm verschwindet. Die Eifersucht zerreißt Hugo schier das Herz... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Hubertus Regout (Hugo Haas) Susanne Berckhemer (Britta Paul) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Mathis Künzler (David Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann