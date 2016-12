SAT.1 Emotions 10:50 bis 12:20 Komödie Im Brautkleid durch Afrika D 2010 2016-12-24 10:40 16:9 20 40 60 80 100 Merken Für die Schmuckdesignerin Lisa wird die geplante Hochzeit mit ihrem Verlobten Max in Zentralafrika zu einem unvorhersehbaren Abenteuer. Erst erwischt sie ihren Bräutigam kurz vor der Trauung mit heruntergelassener Hose mit einer Hotelangestellten in einer Abstellkammer, besteigt daraufhin noch im Brautkleid den falschen Bus in Richtung Flughafen, um schließlich angekettet an ihre Jugendliebe Vic mitten im afrikanischen Dschungel zu landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Lisa) Stephan Luca (Vic) Dirk Martens (Max) Sello Motloung (Taonga) Talia Kodesh (Michelle) Nadia Lee Kretchmer (Tara) Litha Bam (Fati) Originaltitel: Im Brautkleid durch Afrika Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Boris von Sychowski Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 255 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 58 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 28 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 28 Min.