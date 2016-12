SAT.1 Emotions 09:10 bis 09:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 128 D 2005 16:9 Merken Lisa wird von Davids überraschendem Besuch offensichtlich aus dem Konzept gebracht - beleidigt zieht sich Jürgen zurück. Lisa will es besser machen und bereitet ihr "Liebesnest" für den nächsten Abend vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Sabine Landgraeber

