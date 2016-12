kabel1 classics 22:00 bis 23:30 Komödie Zwei irre Typen auf der Flucht F 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Langzeitarbeitslose Pignon träumt von einem Leben in Reichtum, das er sich mit einem Banküberfall verschaffen will. Doch bei seinem Vorhaben läuft alles schief. Er flieht mit der Beute und einer Geisel - dem frisch aus dem Knast entlassenen Profi-Bankräuber Lucas. Die Polizei hält Lucas für den Täter, der wiederum Pignon beibringt, wie eine Flucht gelingen kann. Zudem lernt er auf dem unfreiwilligen Abenteuer Pignons kleine Tochter kennen, die ihm schnell ans Herz wächst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (François Pignon) Gérard Depardieu (Jean Lucas) Jean Carmet (Monsieur Martin) Maurice Barrier (Kommissar Duroc) Jean Benguigui (Labib) Philippe Lelièvre (Durocs Assistent) Roland Blanche (Idriss) Originaltitel: Les fugitifs Regie: Francis Veber Drehbuch: Francis Veber Kamera: Luciano Tovoli Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 12