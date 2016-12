sixx 12:05 bis 13:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Nachtschicht USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Meredith hat Nachtschicht und fühlt sich Dr. Stark ausgeliefert und in ihren freien Entscheidungen behindert. Ein junger Patient hat starke Schmerzen und seine Mutter, die Krankenschwester am "Seattle Pres" ist, übt Druck auf Meredith aus, indem sie Webber ins Krankenhaus kommen lässt. Der hält Meredith prompt eine Standpauke. Indes hat Cristina in Joes Bar als Mädchen für alles angeheuert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Bailey Drehbuch: Zoanne Clack Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux

