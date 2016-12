ProSieben 14:45 bis 15:15 Comedyserie Two and a Half Men Richterin des Jahres USA 2007 2016-12-22 08:05 16:9 HDTV Merken Charlie muss von Alan erfahren, dass seine Freundin Linda zur Richterin des Jahres gekürt werden soll. Charlie ist furchtbar aufgebracht, weil ihn Linda nicht zum Bankett eingeladen hat. Weil Linda nicht zugeben will, dass sie tatsächlich Bedenken hatte, bittet sie ihn, doch mitzukommen. Am Tag der Feier ist Charlie jedoch so nervös, dass ihm Evelyn eine ihrer Beruhigungspillen gibt - leider verwechselt sie jedoch die Pille mit einem Halluzinogen aus ihren Woodstock-Tagen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ming-Na Wen (Linda Harris) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6