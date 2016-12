ProSieben 12:00 bis 12:25 Comedyserie How I Met Your Mother Sex mit der Ex USA 2009 2016-12-22 05:35 16:9 HDTV Merken Teds Ex Robin ist zu ihm gezogen und seitdem streiten sie sich ständig wegen ihrer Schlampigkeit. Sie kommen zu dem Schluss, dass ihnen der Sex fehlt, der früher ihre Spannungen gelöst hat. Also beschließen sie, wieder damit anzufangen. Barney, der ein großes Problem hat, gesteht Lily seine Gefühle für Robin ... Marshall hingegen hat ein ganz anderes Problem: Seine Angewohnheit, täglich mit einer Zeitschrift die Toilette aufzusuchen, wird in seiner neuen Firma zum Problem ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Heidi Montag (sie selbst) Spencer Pratt (er selbst) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

