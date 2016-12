ProSieben 05:55 bis 06:15 Comedyserie How I Met Your Mother Weicheier USA 2008 16:9 HDTV Merken Barmann Dough ist für seine Loyalität gegenüber seinen Stammgästen im McLaren's bekannt. Das bekommen auch Ted und seine Freunde zu spüren, als ihr Stammtisch besetzt ist. Gegen ihren Willen räumt Dough rigoros für sie den Tisch, verabredet sich mit den Typen draußen zu einer Schlägerei und fordert Ted und seine Freunde auf, ihm zu helfen. Das Duell endet jedoch anders als gedacht ... Schließlich ist es der als Weichei verspottete Marshall, der als Sieger aus der Runde geht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Will Sasso (Doug Martin) Charlene Amoia (Wendy) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Theresa Mulligan Rosenthal Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

