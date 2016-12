kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Die goldene Feder USA 2012 2016-12-22 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der abgehalfterte Modeschöpfer Wyck Theissens steht kurz vor seinem Comeback, als er erstochen in seinem Atelier aufgefunden wird. Im Mund hat er eine vergoldete Feder, die zu einer heimlich entworfenen Kollektion gehört, mit der er sein Comeback krönen wollte. Während Patrick Jane sich eine der vergoldeten Federn schenken lässt und damit auf Tätersuche geht, beißt sich FBI-Agentin Darcy am Fall von Janes Dauer-Gegner Red John fest, der Janes Frau und Kind ermordet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Michael Rady (Luther Wainwright) Catherine Dent (FBI Agent Susan Darcy) Originaltitel: The Mentalist Regie: Tom Verica Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6