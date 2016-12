kabel eins 22:50 bis 01:25 Abenteuerfilm Indiana Jones und der letzte Kreuzzug USA 1989 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Indy" Harrison Ford und Sean Connery auf einer spannenden Jagd nach dem Heiligen Gral: 1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones, der Archäologieprofessor Henry Jones, verschwindet bei der Suche nach dem religiösen Relikt spurlos. Indy macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Elsa sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Indiana Jones) Sean Connery (Professor Henry Jones) Denholm Elliott (Dr. Marcus Brody) Alison Doody (Dr. Elsa Schneider) John Rhys-Davies (Sallah) Julian Glover (Walter Donovan) River Phoenix (Indy als Junge) Originaltitel: Indiana Jones and the Last Crusade Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Jeffrey Boam, George Lucas, Menno Meyjes Kamera: Douglas Slocombe Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12