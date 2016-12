kabel eins 12:00 bis 13:00 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Trügerische Erinnerung USA 2007 Merken Der zum Tode verurteilte Auftragskiller Pony Funez will Don die Verstecke von fünf seiner Opfer nennen und im Gegenzug seine Tochter Lucy sehen. Don lässt sich auf den Deal ein, aber dann macht Pony falsche Angaben zum Tod eines Kindes, das er umgebracht zu haben behauptet. Don ist zunächst wütend auf Pony, doch bei weiteren Verhören stellt sich heraus, dass sich der Mann eine falsche Erinnerung an die Geschehnisse konstruiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: John Behring Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6

