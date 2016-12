kabel eins 08:25 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Der Frosch USA 2007 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team machen einen Waffenhändler dingfest, der ihnen Hinweise auf einen Deal mit einem der Größten in der Branche gibt. Ein Waffensystem der Navy namens ARES soll von dem Waffenhändler La Grenouille an den Iran verkauft werden. "La Grenouille" ist auch der Name einer geheimen Operation, die Shepard leitet - und über die sie Gibbs nie informiert hat. Dann stellt sich auch noch heraus, dass Shepard eine private Rechnung mit Grenouille zu begleichen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Agent Tim McGee) Lauren Holly (Jenny Shepard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: David J. North, Christopher Silber Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

