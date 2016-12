Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Judy & Greg USA 2001 Stereo HDTV Merken Ein Vortrag über viktorianische Häuser langweilt Dharma und Greg zu Tode, und deshalb schmuggeln sie sich in ein Klassentreffen im Ballsaal einer Highschool gegenüber ein. Als "Judy und Todd" stürzen sie sich ins Vergnügen. Leider muss Dharma sehr bald feststellen, dass Judy in der Schule äußerst unbeliebt war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Jonathan Schmock Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky Musik: Dennis C. Brown