Disney Channel 20:15 bis 20:35 Comedyserie Friends Folge: 98 Flitterwochen mit der anderen USA 1998 Stereo 16:9 HDTV Ross ist außer sich: Seit dem Dilemma auf der Hochzeit, als er beim Trauspruch Rachels und Emilys Namen verwechselt hat, ist Emily spurlos verschwunden. Da sie auch am Flughafen zur Abreise in die Flitterwochen nicht erscheint, lädt er kurz entschlossen Rachel ein. Als diese bereits im Flugzeug sitzt, trifft Emily doch noch ein... Monica und Chandler möchten gerne ihr erotisches Abenteuer wiederholen, doch irgendwie klappt es diesmal nicht so recht. Schauspieler: Jennifer Aniston (Rachel Green) Courteney Cox (Monica Geller) Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Matt Leblanc (Joey Tribbiani) Matthew Perry (Chandler Bing) David Schwimmer (Dr. Ross Geller) Elliott Gould (Jack Geller) Originaltitel: Friends Regie: Kevin S. Bright Drehbuch: Seth Kurland, Marta Kauffman, David Crane Kamera: Mikel Neiers