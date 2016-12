SAT.1 Gold 22:10 bis 22:40 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Jeder mit Jedem Jeder mit Jedem D 2008 16:9 Merken Sex in der Sauna, ein Hammer voller Blut und die nackte Leiche des 20-jährigen Ralf Koschinsky. Was passierte in der intimen Zweisamkeit hinter verschlossenen Türen? Die Kommissare versuchen, den Schlüssel zu finden und stoßen dabei auf verräterisches Filmmaterial. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln