SAT.1 Gold 11:30 bis 12:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Das Phantom USA 1993 Merken Der Autor Ben Forman soll ein Porträt über Jessica schreiben. Obwohl die Schriftstellerin nicht viel Zeit hat, gibt sie dem zerstreuten jungen Mann alle Informationen, die er braucht. Als Ben in Verdacht gerät, den Mediengiganten Harrison Kane ermordet zu haben, bietet Jessica ihre Hilfe an. Sie findet heraus, dass Ben eine falsche Fährte gelegt hat, um eine Schauspielerin zu decken. Doch wer ist der wahre Mörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) David Kriegel (Ben Forman) Alan Thicke (Harrison M. Kane) Christian Bocher (Dave Wolski) Jack Laufer (Carter Drummond) Reiner Schöne (Hans Dietrich) Herb Edelman (NYPD Lieutenant Artie Gelber) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: Ron Vargas Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6

