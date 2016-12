ZDF neo 23:10 bis 01:05 Thriller Die Vögel USA 1963 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Melanie Daniels wird beim Einkauf in einer Zoo-Boutique von dem charmanten Anwalt Mitch Brenner ein Streich gespielt. Um diesem einen Denkzettel zu verpassen, forscht sie ihn aus, um ihm heimlich einen Vogelkäfig mit Sperlingspapageien - auch Liebesvögel genannt - zukommen zu lassen. So fährt sie nach Bodega Bay, wo Mitch seine Wochenenden verbringt. Bei der Rückfahrt mit ihrem Boot wird Melanie von einer Seemöwe angegriffen. Die wachsende Aggressivität der Vögel wird vorerst gehörig unterschätzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tippi Hedren (Melanie Daniels) Rod Taylor (Mitch Brenner) Jessica Tandy (Lydia Brenner) Suzanne Pleshette (Annie Hayworth) Veronica Cartwright (Cathy Brenner) Ethel Griffies (Mrs. Bundy) Charles McGraw (Sebastian Sholes) Originaltitel: The Birds Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Evan Hunter Kamera: Robert Burks Musik: Oskar Sala Altersempfehlung: ab 16