ZDF neo 14:40 bis 15:35 Krimiserie Ein Fall für zwei Außer Kontrolle D, A, CH 2007 Stereo 16:9 Merken Weil sie um den Ruf ihres Unternehmens besorgt ist, beauftragt die Winzerin Offermann, Anwalt Dr. Lessing mit der Verteidigung ihres unter Mordverdacht stehenden Sohnes Holger. Seine Verlobte Katja wurde am Abend vor der gemeinsamen Hochzeit erwürgt und am Morgen am Main aufgefunden. Holger gibt an, Katja am Abend kurz besucht zu haben. Da diese aber noch Zeit für eine Hochzeitsüberraschung benötigte, sei er in seine Taekwondo-Schule gegangen. Da es hierfür keine Zeugen gibt, hat dieses Alibi keinen Wert. Eine typische Kampfsportverletzung am Körper der Toten und die Tatsache, dass Katja mit Holgers Dan-Gürtel getötet wurde, bestärken Kommissar Wrobel in der Gewissheit, den Täter festgenommen zu haben. Lessing wundert sich zwar über den introvertierten Mann, der fast gleichmütig darauf reagierte, dass seine Braut ihn auf dem Standesamt sitzen ließ. Aber der Mann, der fünf Jahre im Zen-Kloster verbrachte, versichert glaubwürdig seine Unschuld. Mit Matulas Hilfe hofft Lessing, entlastende Hinweise zu finden. Dagmar Schneider, die mit Mann und Sohn ein solides Leben führt, ging die Unzuverlässigkeit ihrer unsteten Schwester auf die Nerven. Deshalb herrschte seit Jahren zwischen den Geschwistern Funkstille. Sie kann nichts über Katjas persönliches Umfeld sagen. Aber Holger hat offensichtlich in der Mannschaft, die er für die Olympischen Spiele trainierte, eine glühende Verehrerin. Denise ist nicht nur die beste Sportlerin, sondern auch verliebt in ihren Trainer und träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Kam es zwischen der aufbrausenden jungen Frau und Katja zu einer tödlichen Auseinandersetzung? Zumindest kannte Denise Katjas Geheimnis. Aber wusste ihr Mandant, dass seine Verlobte als Prostituierte arbeitete? Lessing und Matula befürchten, dass Holgers Sanftmut nur Fassade ist und er aus Enttäuschung seine Verlobte im Affekt getötet haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Clemens Schick (Holger Oppermann) Oona-Lea von Maydell (Denise Schüttler) Sonja Kirchberger (Jackie) Paul Faßnacht (Henry Mielke) Nele Mueller-Stöfen (Dagmar Schneider) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Martin Gies Drehbuch: Johannes Rotter Kamera: Thomas Etzold Musik: Claus Quidde, Michael O'Ryan, Klaus Doldinger