ZDFinfo 22:25 bis 23:05 Dokumentation Ursprung der Technik Das antike New York GB 2008 Stereo 16:9 New York gehört zu den faszinierendsten Städten der Welt. Die beeindruckende Skyline und zahlreiche technologische Errungenschaften machen New York zur Stadt der Zukunft. Doch neueste Erkenntnisse belegen, dass die Grundlagen für das moderne Wunder New York bereits vor Tausenden von Jahren gelegt worden sind. Die Reihe "Ursprung der Technik" zeigt, wie Rom und andere Städte des Altertums Vorbilder waren für die Stadt der Superlative. Originaltitel: Ancient Discoveries