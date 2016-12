ZDFinfo 05:35 bis 06:15 Dokumentation Szene Deutschland - Unter Hooligans mit Sascha Bisley D 2016 2017-01-05 13:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Krawall, Fußball und Schlägereien - Hooligans sind bekannt für ihren Drang zur Gewalt. Doch wo liegen die Ursprünge dieser Entwicklung? Junkies, Hooligans, Rocker oder Neonazis sie alle stehen im dauernden Konflikt mit dem Gesetz, bewegen sich am Rande der Gesellschaft. In "Szene Deutschland" blickt ZDFinfo auf das Leben dieser Menschen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sascha Bisley Originaltitel: Szene Deutschland - Unter Hooligans

