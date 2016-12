Silverline 20:15 bis 21:45 Krimi Brutal USA 2012 20 40 60 80 100 Merken John, Jimmy, Mikey und Tony sind Freunde fürs Leben. Gemeinsam sind sie in Brooklyn aufgewachsen und haben schon früh gelernt was es heißt in diesem Bezirk zu leben und wie man sich Respekt verschafft. Ihre große Klappe allerdings, bringt sie meist in Schwierigkeiten, so wie an jenem verhängnisvollen Tag an dem die Vier, die Prügel Ihres Lebens beziehen. Nach einiger Zeit findet Jimmy heraus wer ihr Peiniger war Carlo Morello, ein eher unwichtiges Mitglied der Mafia. Gemeinsam rächen sich die vier Freunde und rauben ein illegales Wetthaus von Carlo Morello aus. Drei Jahre später, findet Morello heraus wer ihn überfallen hat. Die vier Freunde machen nun am eigenen Leib die Erfahrung wie brutal Brooklyn sein kann. Sie kämpfen nicht nur um Ihre Freundschaft sondern auch um ihr Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Dastmalchian (Antonio Scarafini) Peter Greene (Carlo Morello) Arthur J. Nascarella (Frank Bonadello) Natalie Allen (Natalie) Anthony Aveni (Morello's Bodyguard) Rosario Aveni (Bocci ball player) Krista Ayne (Dahlia) Originaltitel: 1,000 Times More Brutal Regie: Kamal Ahmed Drehbuch: Kamal Ahmed Musik: Timo Elliston Altersempfehlung: ab 18