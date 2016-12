Silverline 08:40 bis 10:40 Actionfilm Sword with no Name COR 2009 Nach einer Vorlage von Seol-Rok Ya 20 40 60 80 100 Merken Korea im späten 19. Jahrhundert. Moo-myong verdient sein Geld als gnadenloser, berüchtigter Kopfgeldjäger. Als er bei Ausführung eines neuen Auftrags die schöne Lady Ja-young kennenlernt, verliebt er sich Hals über Kopf. Eine Liebe, die aufgrund der gesellschaftlichen Umstände keine Chance hat. Denn Ja-young steigt einige Jahre später als Königin zur mächtigsten Frau des Landes auf und versucht, Frieden mit den umliegenden Nationen zu schließen. Währenddessen hat sich Moo-myong die Position des Leibwächters erkämpft und schützt sie vor den zahlreichen Auftragskillern, die auf die Königin und ihre Entourage angesetzt werden. Es kommt unweigerlich zu einem blutigen und furiosen Showdown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Soo Ae (Empress Myeong-seong (as Su-Ae)) Jae-jin Baek (King's father's commander) Seung-woo Cho (Moo-myeong) Jae-woong Choi (Noe-jeon) Terri Doty (Johannes) Su-hee Go (So-hee) In-gu Heo (Ko-jong's follower) Originaltitel: The Sword with No Name Regie: Yong-gyun Kim Drehbuch: Seol-Rok Ya Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 223 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 75 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:25 bis 09:25

Seit 48 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 43 Min.