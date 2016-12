ZDF 12:10 bis 13:00 Magazin drehscheibe Bestürzung und Trauer in Deutschland: Nach dem tödlichen Anschlag in Berlin / Neues Urteil zum Mord ohne Leiche: Freispruch für Verurteilten? / Expedition Deutschland: Alsfeld: Familie in Vorweihnachtsstimmung D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bestürzung und Trauer in Deutschland: Nach dem tödlichen Anschlag in Berlin / Neues Urteil zum Mord ohne Leiche: Freispruch für Verurteilten? / Expedition Deutschland: Alsfeld: Familie in Vorweihnachtsstimmung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Babette von Kienlin Originaltitel: drehscheibe

