ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Geschenke in letzter Minute - Last Minute Freude schenken / Öko-Test: Bratpfannen im Test - Teure Pfanne, gutes Produkt? / Feuriges Lammcurry - Kochen mit Armin Roßmeier / Lava-Küchlein aus Schokolade - Backen mit Cynthia Barcomi / Das Wetter zum Winteranfang - Katja Horneffer mit den Aussichten / Weihnachtsdeko international - Tipps von Ann-Kathrin Otto D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Geschenke in letzter Minute Last Minute Freude schenken Öko-Test: Bratpfannen im Test Teure Pfanne, gutes Produkt? Feuriges Lammcurry Kochen mit Armin Roßmeier Lava-Küchlein aus Schokolade Backen mit Cynthia Barcomi Das Wetter zum Winteranfang Katja Horneffer mit den Aussichten Weihnachtsdeko international Tipps von Ann-Kathrin Otto Gast: Oliver Geissen Moderator Vielen dürfte der gebürtige Hamburger aus der "Oliver Geissen Show" bekannt sein, die er zehn Jahre lang auf RTL präsentierte. Dabei begann Oliver Geissens TV-Laufbahn beim ZDF, wo unter anderem für die Magazine "Traumland Deutschland" und "Reiselust" vor der Kamera stand. Darüber hinaus moderierte er, überwiegend für RTL, zahlreiche Showformate, darunter "Die ultimative Chartshow" oder "Deutschland sucht den Superstar". Jetzt wagte sich Oliver Geissen auf ungewohntes Terrain und veröffentlichte seinen ersten Roman mit dem Titel "Kokostee - Die geheime Insel der Stars". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Oliver Geissen (Moderator) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

