NDR 22:00 bis 22:30 Comedyserie Der Tatortreiniger Özgür D 2016 Untertitel HDTV Merken Tatortreiniger Heiko "Schotty" Schotte trifft in einer abgelegenen Pension auf die hochschwangere Silke. Nicht nur aufgrund des einsetzenden Blasensprungs gerät Schotty schon bald in Panik: Die norddeutsche Silke will ihren Sohn Özgür nennen. Eine von Wehen durchzogene Diskussion um Namen, Vorurteile und die kleinen und großen Hürden im Leben eines heranwachsenden Kindes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bjarne Mädel (Schotty) Sandra Hüller (Silke Hansen) Bodil Hindhede (Hebamme) Jan Peter Heyne (Bauer) Originaltitel: Der Tatortreiniger Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Mizzi Meyer Kamera: Eric Ferranti