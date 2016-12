MTV 12:00 bis 12:30 Comedyserie Faking It USA Merken Laurens Versuch, die Weihnachtsferien an der Hester Highschool zu retten, bringt Amy in eine schwierige Situation. Karma will Felix helfen, Amy um ein Date zu bitten, und Shane erfährt Noahs Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Faking It Altersempfehlung: ab 12