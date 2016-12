Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Macht der Erinnerung Gulag-Gedenken in Russland D 2016 Merken Wie erinnert man sich heute in Russland an den GULAG, das repressive sowjetische Lagersystem, in dem unter Stalin bis zu 18 Millionen Menschen zu Zwangsarbeit genötigt wurden? Während unter Chruschtschow und dann in den 90er Jahren viele Opfer rehabilitiert wurden und eine Vergangenheitsaufarbeitung langsam begann, dreht sich heute das Rad der Geschichte wieder zurück: In von Putin neu eingeführten Geschichtsbüchern wird Stalin wieder ein "effektiver Manager" genannt und nach Umfragen glauben heute 42 Prozent der Russen, die Stalin'schen Repressionen seien notwendig für den Aufbau des Landes gewesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Macht der Erinnerung