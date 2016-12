TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Mysteryserie Pretty Little Liars Ticktack USA 2016 Merken Hanna wurde von Über-A entführt und die Liars versuchen verzweifelt, sie zu retten. Doch Über-A fordert im Austausch für Hanna Beweise von Charlottes wahrem Mörder. Sollen die Freundinnen Über-A die Beweismittel übergeben? Eins steht auf jeden Fall fest: Ist diese Grenze erst einmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King