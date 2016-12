TNT-Serie 14:50 bis 15:40 Serien Revenge Folge: 80 Familie USA 2014 16:9 Merken Emily hilft Louise dabei, die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herauszufinden. David bittet seine Tochter, "Emily Thorne" aufzugeben und endlich wieder Amanda zu sein, doch dafür ist Emily noch nicht bereit. Und während Margaux Rache an Emily nehmen will, hängt Jack seinen Job als Polizist an den Nagel, da ihm die viele Aufmerksamkeit nach der Rettung von Emily und Victoria nicht behagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Karine Vanasse (Margaux LeMarchal) Brian Hallisay (Ben Hunter) Originaltitel: Revenge Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Nancy Kiu