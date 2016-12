TNT-Serie 08:30 bis 09:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Tod in Manhattan USA 1991 Merken Jessica Fletcher übernimmt einen Lehrauftrag für Kriminologie an der Universität von Manhattan. Als kurz darauf ein Mord geschieht, kann die Hobbydetektivin ihre Neugier nicht zügeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tim Choate (Luke Phillips) Wings Hauser (Wallace Evans) Bobby Hosea (Officer Kevin Bryce) John Lavachielli (NYPD Ofc. David Morelli) Alan Oppenheimer (Dr. Raymond Auerbach) Roxie Roker (Jennifer Bryce) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 223 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 75 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:25 bis 09:25

Seit 48 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 43 Min.