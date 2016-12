TNT-Serie 05:20 bis 06:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Beste Freundinnen USA 2010 16:9 Merken Eigentlich steht den vier Freundinnen nicht der Sinn danach, auf Monas Geburtstagsparty zu gehen, doch als sie eine SMS von "A" erhalten, haben sie auf einmal Hoffnung, "A" auf der Feier zu finden. Zudem taucht mit einem Video ein neues Beweisstück zu Alisons Verschwinden auf, weswegen die Mädchen vom FBI konfrontiert werden. Toby wurde auf dem Video erkannt und wird nun per Haftbefehl gesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

