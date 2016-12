KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Der Countdown läuft D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Countdown läuft: Jetzt geht's ums Ganze! Nicht nur das Tourabschlusskonzert steht bevor - auch das andere Ende der Welt wartet auf die INGREDIENTS. Doch bevor es auf die Bühne der Music China in Shanghai geht, darf sich die Band noch bei einem Konzert im Rahmen des Charity-Festivals "Give Me Five" der Rock Pop Schule Berlin beweisen. Im SkyLiveClub angekommen, müssen Lissi, Leo, Julian, Marcel und Luca beim Aufbau der Bühne helfen. Gar nicht so einfach - doch die Mühe lohnt sich, denn nebenbei gibt ihnen Tontechniker René noch ein paar brauchbare Tipps für "internationale Zeichensprache" während des Soundchecks mit auf den Weg. Am Nachmittag bekommen die INGREDIENTS noch ganz besonderen Besuch: Jess und das Team von KiKA Live begleiten die Fünf bei den Vorbereitungen zu ihrer Show und werden Zeugen einer einzigartigen INGREDIENTS-Akustik-Session über den Dächern Berlins? Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt - wirklich Zeit zum Ausruhen gibt es nicht. Schon am nächsten Tag steht für Lissi, Julian, Marcel, Luca und Leo der erste eigene Videodreh mit den Profis von The Open Stage Berlin an. In einer aufregenden Berliner Location dürfen die Fünf ihren Song "I Won't Break Down" performen. Die Besonderheit: Hier wird alles live eingespielt, es gibt kein Playback, jeder Ton muss sitzen. Vor Drehbeginn herrschen noch Uneinigkeiten bezüglich des Styles. Julian und Lissi sind große Fans von aufwendigem Make Up, der Rest der Band sieht das eher skeptisch? Bevor die Band endgültig in Richtung Shanghai abhebt, gilt es noch, neue Stücke einzuüben und sich bei einem exklusiven Street Gig der Red Hot Chili Peppers von deren atemloser Bühnenshow inspirieren zu lassen. Dann ist es endlich soweit: Lissi, Julian, Marcel, Luca und Leo treffen die SchoolJam-Gewinner-Band "Aber Hallo" am Frankfurter Flughafen wieder, um gemeinsam mit ihnen nach Shanghai zu fliegen und dort aufzutreten. Werden die INGREDIENTS neben ihrem Mentor Gerald Dellmann auch das Publikum in der chinesischen Metropole mit ihren selbstgeschriebenen Songs als Newcomer-Band überzeugen können? Band-Tipp dieser Folge: Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers), AnnenMayKantereit und Sportfreunde Stiller zum Thema "Live Shows" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin