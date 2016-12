KI.KA 12:00 bis 12:30 Trickserie Der kleine Eisbär Kleine Bärin D 2003 Stereo Live TV Merken Kleine Bärin: Der kleine Eisbär findet Greta sehr nett. Doch das kleine Eisbärmädchen will einfach nichts von Lars wissen. Aber er hat sich trotzdem vorgenommen, Greta zu beeindrucken und legt sich mächtig ins Zeug: Bei gewagten Snowboard-Sprüngen von einem Eisberg fällt er immer wieder kopfüber in den Schnee. Greta bleibt gelassen, und Lars wird leichtsinnig. Er kündigt an, die ganze Strecke bis zum Eisberg zu tauchen. Gretas Warnungen sind umsonst: Lars ist schon unterwegs. Kurz bevor er sein Ziel erreicht, schiebt sich eine riesige Eisscholle über ihn, und Lars steckt in der Klemme: Der Weg an die Wasseroberfläche ist versperrt. Das Ufer ist schon zu weit weg, seine Luft reicht nicht mehr aus. Bleibt nur noch eine Rettung: Greta muss schnell Hilfe holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Eisbär Regie: Thilo Rothkirch Drehbuch: Dr. Regine Lassen, Dr. Josef Schnelle, Bert Schrickel Musik: Detlef A. Schitto, Bernd Wefelmeyer

