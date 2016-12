Hessen 14:35 bis 16:00 Komödie Alles Samba D 2003 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die renommierte Kunstexpertin Katharina Diezmann fällt aus allen Wolken, als eines Tages die kleine Brasilianerin Marcia vor ihrer Tür steht: Vor Jahren hatte Katharina eine Patenschaft für die Elfjährige übernommen, jedoch nie damit gerechnet, dass sie ihr je begegnen würde. Die Kleine ist mit ihrer Sambatruppe über Weihnachten in Berlin und hat nur einen Wunsch: endlich einmal echten Schnee zu sehen! Zunächst will Katharina den unverhofften Besuch so schnell wie möglich wieder loswerden. Doch schon bald hat die lebhafte Brasilianerin das Herz der einsamen Karrierefrau erobert ... "Alles Samba" ist eine anrührende Geschichte mit Gudrun Landgrebe in der Hauptrolle. In weiteren Rollen sind Ulrich Mühe und Günther Maria Halmer zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gudrun Landgrebe (Katharina Diezmann) Günther Maria Halmer (Claudio Bachmann) Ulrich Mühe (Gerd) Ernst Stankovski (Wegener) Inge Keller (Frau von Lengsdorf) Roswitha Schreiner (Nachbarin Funke) Sonia De Oliveira (Choreographin Sonja) Originaltitel: Alles Samba Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Gabriele Pfeiffer, Bernd Böhlich Kamera: Eberhard Geick Musik: Markus Lonardoni Altersempfehlung: ab 6