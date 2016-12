3sat 06:00 bis 06:45 Dokumentation Handwerkskunst! Wie schwer es ist, ein Tor zu schmieden D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Thomas-Maria Schmidt aus Höheischweiler in der Pfalz ist kein Unbekannter in seinem Fach. Im Gegenteil: Er gilt als einer der besten Schmiede Deutschlands. Kein Wunder, dass er und seine Kunst in der ganzen Region gefragt sind. Sein aktueller Auftrag: Er soll ein großes Tor für den Innenbereich der katholischen Kirche in Contwig schmieden. Und das hat es in sich. Mehr als zwei Meter breit und über drei Meter hoch soll es werden - schön, schlicht, anmutig, einzigartig. Stellt sich die Frage: Wie geht das? Wie macht man so ein Tor eigentlich? Der Film zeigt es: von den ersten Absprachen mit dem Architekten der Diözese Speyer bis hin zur Vermessung, den ersten Zeichnungen, der Anlieferung des Materials und dem eigentlichen Schmiedevorgang, bis zum m Zusammenbau sowie dem Einbau in der Kirche. Sechs Tage dauern die Arbeiten - Handwerkskunst vom Feinsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handwerkskunst!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 280 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 40 Min.