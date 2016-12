TNT Comedy 22:10 bis 22:30 Comedyserie Two and a Half Men Die japanische Regenbrille USA 2010 16:9 Merken Charlies alte Flamme Courtney ist wieder da. Sie hatte ihn vor Jahren betrogen und finanziell ausgenommen. Alan versteht nicht, wie Charlie so blind sein und nicht merken kann, dass Courtney wieder nur sein Geld will. Selbst als sie ihn mit ihrem angeblichen Adoptivbruder betrügt, ahnt er nichts. Erst nachdem er durch die gläserne Verandatür stürzt und mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird, scheint er es zu begreifen. Doch Courtney lässt nicht locker ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Carl Reiner (Marty Pepper) Jenny McCarthy (Courtney) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan Beavers, David Richardson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12