Der 13. Juli 1977 war ein heißer Sommertag in New York City. Am späten Nachmittag kam es zu einem kompletten Stromausfall, der die gesamte Metropole lahmlegte und eine Orgie von Gewalt, Plünderungen und Raub in Gang setzte. Es dauerte Stunden, bis die Stromversorgung wiederhergestellt war. Als die Lichter wieder angingen, waren tausende Läden geplündert, mehr als tausend Brände ausgebrochen und über 4000 Menschen verhaftet worden. Originaltitel: Blackout