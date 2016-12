Spiegel Geschichte 11:55 bis 12:45 Dokumentation Heimatlos - Menschen auf der Flucht D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Mehr als 50 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, Unterdrückung und Hunger, in der Hoffnung, eine neue Heimat zu finden. Große Flüchtlingsströme hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Allein im 20. Jahrhundert verloren mehr als 60 Millionen Menschen in Europa ihre Heimat. Opfer von Flucht und Vertreibung wurden mit Ende des Zweiten Weltkriegs auch rund 14 Millionen Deutsche. Sie mussten alles aufgeben, alles zurück lassen, was sie besaßen. Viele Familien wurden auseinandergerissen, verloren sich auf der gefährlichen Flucht aus den Augen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatlos - Menschen auf der Flucht

