Spiegel Geschichte 05:20 bis 06:45 Dokumentation Birth of Shopping - Wünsche werden wahr F 2011 Stereo 16:9 Merken Die moderne Konsumgesellschaft nimmt im 19. Jahrhundert mit einem Pariser Kaufhaus Gestalt an. Im Jahr 1838 eröffnet das Kaufhaus "Bon Marché" und bringt ein neues soziales Profil hervor: die Kundin, eine offensichtlich von den häuslichen und ehelichen Zwängen befreite Frau. Jetzt können Frauen ohne Begleitung das Haus verlassen, um einkaufen zu gehen. Ein neuer Beruf für Frauen entsteht: die Verkäuferin. Schnell erobert das Konzept des Warenhauses die ganze Welt. Aber das Warenangebot hat auch seine Kehrseiten. Kleptomanie wird zur "Frauenkrankheit". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Birth of Shopping - Wünsche werden wahr

