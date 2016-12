Sky Action 21:15 bis 23:35 Abenteuerfilm Apocalypto USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mittelamerika um 1500: Der Mayastamm von Pranke des Jaguars (Rudy Youngblood) wird von brutalen Kopfgeldjägern überfallen, gefangen genommen und durch die Wildnis geschleppt. In der Stadt wartet die Sklaverei oder der Opfertod auf sie. Pranke des Jaguars kann entkommen und flüchtet durch den Dschungel, um seine Familie zu retten. - Bildgewaltiges und blutiges Urwaldspektakel von Mel Gibson, in der Originalsprache Mayathan gedreht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudy Youngblood (Pranke des Jaguars) Dalia Hernández (Sieben) Jonathan Brewer (Von kleinem Geist) Morris Birdyellowhead (Blitzender Himmel) Carlos Emilio Báez (Schnelle Schildkröte) Raoul Trujillo (Leitwolf) Gerardo Taracena (Stirnauge) Originaltitel: Apocalypto Regie: Mel Gibson Drehbuch: Mel Gibson , Farhad Safinia Kamera: Dean Semler Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 18