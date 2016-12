Sky Action 07:45 bis 09:50 Western Todeszug nach Yuma USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Farmer Dan Evans lebt mit seiner Frau Alice und ihren beiden Söhnen William und Mark in einem kleinen Dorf an der Grenze zu Mexiko in Arizona. Der ehemalige Scharfschütze, der im Bürgerkrieg ein Bein verlor, kann seine Familie kaum über die Runden bringen. Den Respekt seines 14-jährigen Sohnes William hat er längst verloren. Die Schulden türmen sich auf und Dan fürchtet sein Land zu verlieren. Als Dan und William Zeuge eines Bankkutschenüberfalls durch den berüchtigten Outlaw Ben Wade und seiner kompromisslosen, brutalen Gang werden, wendet sich das Blatt. Der clevere Wade fällt dem Kopfgeldjäger Byron McElroy, dem Dan das Leben gerettet hat, in die Hände und eine Gruppe soll den Verbrecher nach Contention bringen, um dort den Gefangenentransportzug nach Yuma um 3:10 Uhr zu erwischen. Dan wittert seine Chance, Geld zu machen und schließt sich der Eskorte an. Doch der Weg ist gefährlich und Wades Rechte Hand Charlie Price ist ihnen mit seinen Leuten dicht auf den Fersen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russell Crowe (Ben Wade) Christian Bale (Dan Evans) Peter Fonda (Byron McElroy) Gretchen Mol (Alice Evans) Ben Foster (Charlie Prince) Dallas Roberts (Grayson Butterfield) Alan Tudyk (Doc Potter) Originaltitel: 3:10 to Yuma Regie: James Mangold Drehbuch: Halsted Welles, Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Phedon Papamichael Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 224 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 76 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:25 bis 09:25

Seit 49 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 44 Min.