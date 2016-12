MGM 22:00 bis 23:45 Western Sabata kehrt zurück I, F, D 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Mann weiß, was er will: Revolverheld Sabata (Lee Van Cleef) landet mit dem Zirkus in einer texanischen Kleinstadt. Dort stößt er auf einen Mann, der ihm 5000 Dollar schuldet. Sabata beschließt, zu bleiben. Bei der Gelegenheit will er das Nest von dem korrupten McIntock (Giampiero Albertini) befreien. - Fortsetzung der Italo-Western-Parodie um den eigenwilligen Revolverhelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee van Cleef (Sabata) Reiner Schöne (Clyde) Giampiero Albertini (Joe McIntock) Pedro Sanchez (Bronco) Annabella Incontrera (Maggie) Jacqueline Alexandre (Jackie McIntock) Steffen Zacharias (Donovan) Originaltitel: È tornato Sabata... hai chiuso un'altra volta Regie: Frank Kramer Drehbuch: Renato Izzo, Gianfranco Parolini Kamera: Sandro Mancori Musik: Marcello Giombini