MGM 20:15 bis 22:00 Western Young Guns - Sie fürchten weder Tod noch Teufel USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New Mexico ist scheinbar nicht groß genug für den englischen Farmer John Tunstall und seinen Nachbarn Lawrence Murphy. Um sein Land und sein Leben zu verteidigen, heuert Tunstall einige junge Arbeiter an und bringt ihnen Lesen und Schreiben bei. Doch dann lockt Murphy seinen Konkurrenten in einen Hinterhalt und lässt ihn von seinen Männern ermorden. Der zuständige Sheriff zeigt kein Interesse an dem Fall, aber die "Young Guns" geben nicht auf. Sie wollen Murphy zur Strecke bringen, um ihren Förderer zu rächen, allen voran Billy the Kid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Estevez (William H. Bonney alias "Billy The Kid") Kiefer Sutherland (Josiah Gordon "Doc" Scurlock) Lou Diamond Phillips (Jose Chavez y Chavez) Charlie Sheen (Richard "Dick" Brewer) Dermot Mulroney (Dirty Steve Stephens) Casey Siemaszko (Charley Bowdre) Jack Palance (Lawrence G. Murphy) Originaltitel: Young Guns Regie: Christopher Cain Drehbuch: John Fusco Kamera: Dean Semler Musik: Anthony Marinelli, Brian Banks Altersempfehlung: ab 16