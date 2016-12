MGM 14:55 bis 16:35 Actionfilm Zero Hour VEN 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Venezuela verbreitet der Auftragskiller Parca (Ruben Zapata), Angst und Schrecken. Als die schwangere Ladydi (Amanda Key) durch mehrere Kugeln verwundet wird, streiken in Caracas die Ärzte. So sieht sich Parca gezwungen, gemeinsam mit seiner Bande die Insassen eines Elite-Krankenhauses als Geiseln zu nehmen, um das Leben seiner Freundin zu retten. Während Parcas Anhänger die Patienten berauben, bereitet man sich draußen auf die Belagerung des Krankenhauses vor. - Actionthriller über einen ziemlich radikalen Robin Hood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zapata 666 (Parca) Amanda Key (Ladydi) Erich Wildpret (Dr. Ricardo Cova) Laureano Olivares (Buitre) Marisa Román (Veronica Rojas) Albi De Abreu (Jesus) Alejandro Furth (Comisario Peña) Originaltitel: La hora cero Regie: Diego Velasco Drehbuch: Diego Velasco, Carolina Paiz Kamera: Luis Otero Musik: Freddy Sheinfeld, Gabriel Velasco Altersempfehlung: ab 16