MGM 07:35 bis 09:25 Filme Hoosiers USA, GB 1986 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach zehn Jahren in der Navy kehrt Norman Dale (Gene Hackman) 1951 in seine Heimatstadt zurück. Er wird Basketballtrainer an seiner alten Schule. Seine ungewöhnlichen Trainingsmethoden verstören nicht nur, sie führen auch zu permanenten Niederlagen. Aber Norman hält an seinen Ideen fest. - Typisch amerikanischer Gewinnerfilm, von Gene Hackman glänzend gespielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Norman Dale) Barbara Hershey (Myra Fleener) Dennis Hopper (Shooter) Sheb Wooley (Cletus) Fern Persons (Opal Fleener) Chelcie Ross (George) Robert Swan (Rollin) Originaltitel: Hoosiers Regie: David Anspaugh Drehbuch: Angelo Pizzo Kamera: Fred Murphy Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 222 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 74 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:25 bis 09:25

Seit 47 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 42 Min.