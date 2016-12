Heimatkanal 23:30 bis 01:10 Heimatfilm Kaiserball A 1956 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Schneiderin Franzi reist nach Bad Ischl, um ein Kleid auszuliefern. Dort verliebt sie sich in den Grafen Georg. Die feudale Gesellschaft hält Franzi für Prinzessin Christine, die inkognito in Ischl erwartet wird. - Opulent ausgestatteter Liebesfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonja Ziemann (Franzi) Rudolf Prack (Reichsgraf von Hohenegg) Hannelore Bollmann (Prinzessin Christine) Maria Andergast (Fürstin zu Schenkenberg-Nürtlingen) Jane Tilden (Gräfin Reichenbach) Ilse Peternell (Direktrice) Bully Buhlan (Graf Baranyi) Originaltitel: Kaiserball Regie: Franz Antel Drehbuch: Karl Leiter, Jutta Bornemann Kamera: Hans Heinz Theyer Musik: Johannes Fehring, Hans Lang, Heinz Musil, Lothar Olias Altersempfehlung: ab 12