Sky 1 11:55 bis 12:20 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Abmachung USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Ein gebrochener Arm zwingt Turk dazu, die nächsten vier Wochen als Assistenzarzt in der Inneren Medizin zu arbeiten. Für Dr. Cox ist das eine willkommene Gelegenheit, Turk zu piesacken. J.D. hat ein Auge auf die attraktive Physiotherapeutin Anne geworfen, traut sich aber zunächst nicht, sie anzusprechen. Elliott weiß unterdessen nicht so recht, ob Keith der Mann fürs Leben ist. Sie bittet ihn dennoch, bei ihr einzuziehen. Ob das gut geht? Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J. D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Aseem Batra, Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens